5日深夜在濱海公路澳底路段發生砂石車事故，所幸並未造成人員傷亡。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

6日早晨在濱海公路福隆到卯澳路段，也發生一起連結車事故，兩起事故都起因於天雨路滑。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

6日早晨在濱海公路福隆到卯澳路段，也發生一起連結車事故，兩起事故都起因於天雨路滑。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

自5日晚間開始，基隆北海岸地區便下起大雨，除了讓民眾出入不便外，從5日深夜到6日早晨，也造成2起濱海公路的大車事故，所幸這2起事故都沒有人員傷亡，警方也提醒用路人，雨天道路溼滑、視線不佳，應減速慢行。

新北市警方5日深夜11時12分接獲通報，表示在台2線濱海公路94.8公里，也就是澳底路段，發生一起砂石車自撞的意外事故，撞毁了路邊的路燈燈桿。

警方趕到現場發現，50歲的柯姓砂石車駕駛，自宜蘭往基隆方向行駛時，行經澳底路段，疑似因為天雨路滑，導致砂石車打滑失控，衝往對向車道，直到撞上了路燈才停下來。

所幸天色已晚，這起事故並未影響到其他用路人，警方也對柯姓駕駛進行酒測，酒測值為零。

到了6日早上，新北市警方又在7時27分左右接獲民眾報案，表示在台2線102.2公里處，也就是在福隆到卯澳路段，有一起連結車自撞的意外事故。新北市警方也緊急派出警力到場處理。

警方到場後發現，發生事故的連結車是由30餘歲的卓男駕駛，經警方檢測酒測值為零。他早晨駕車沿著台2線往宜蘭方向行駛，但在行經福隆到卯澳路段時，又因為天雨路滑，造成車輛打滑，衝向對向車道，撞上護欄。所幸當時天色尚早，駕駛並未受傷，也沒有影響到其他用路人。不過車輛占據了濱海公路往基隆方向的車道，導致現場僅能單線雙向通車。