新北市社會局日前公告明年低收入戶與中低收入戶資格審核標準，低收入戶每人每月平均所得從1萬5800元放寬至1萬6000元，中低收入戶從2萬3700元放寬至2萬4000元，放寬調整幅度約1％，擴大照顧新北市的弱勢家庭。

社會救助科長石玉麗表示，社會局依據中央公告國民生活調查，如今年生活用度經費超過去年5到7％，就會進行最低生活所得調整，因新北近年來民生較其他縣市好，都超過5到7％，所以每年都會進行微調，加上通貨膨脹，物價指數變高，但薪資調整速度沒那麼快，社會局因此配合指數放寬標準，讓更多市民能獲得政府的各項福利補助。

截至8月底，新北市低收入有1萬8500戶、中低收入1萬136戶，石玉麗表示，近年來申請標準資格雖一再放寬，但申請戶數卻無明顯增加，全國都是如此，坦言也嘗試尋找答案，是否放寬標準還不夠？亦或是少子化影響，致使弱勢家庭子女驟減，扶養人數降低將會影響低收資格，不過，中低收入老人及身心障礙者卻有逐年增加趨勢。

社會局指出，明年低收入戶資格審核標準，每人每月平均所得從1萬5800元放寬至1萬6000元，家庭動產金額每人每年從8萬元放寬至9萬元，不動產金額每戶從400萬放寬至420萬元；中低收入戶每人每月從2萬3700元放寬至2萬4000元，家庭動產金額每人每年從12萬元放寬至13.5萬元，不動產金額每戶從600萬元放寬至630萬元。

社會局將透過區公所與里長轉知此訊息，至於申請方式，則由戶籍所在地區公所受理，里長也會協助弱勢里民提出申請，申請時區公所會對核定通過後的相關補助金額進行說明。