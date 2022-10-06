台灣大學校長遴選進入最後階段，遴選委員會最快7日從6名候選人中投票選出最後的當選者。

台大現任校長管中閔於去年10月校務會議中宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日，台大校方啟動新校長遴選作業，目前已進入最後階段。

今年9月6日的校務會議「推薦投票」，原本的9名校長候選人中，有3人沒通過門檻，剩下6人進入遴選委員會階段，包括李百祺（研發長）、郭大維（前代理校長）、陳文章（工學院長）、黃瑞仁（台大醫院雲林分院前院長）、葉丙成（電機系教授）及楊志新（台大醫院癌醫分院院長）。

上述6人經過遴選委員會面談，預計7日下午進行最後投票。依照遴選辦法，將採2輪投票，第一輪要先對個別候選人進行投票，選出票數較高的2人。

上一次台大校長遴選（107年），第一輪是在一張選票中並列5名候選人，21席委員每人可蓋2到5人。這屆遴委會發言人吳俊傑接受中央社電訪表示，相關投票細節會在7日開會時討論。

第二輪投票剩下2名候選人廝殺，遴選委員會21席委員每人只能投1人，且最終必須獲得過半數支持（11票），才能正式當選台大校長。（編輯：李錫璋）1111006