南韓知名主持人朴修弘去年在節目上控訴被親哥騙光韓幣100億元資產（約台幣2.8億元）後，又發現兄嫂瞞著他買了多張死亡保險，且受益人皆是兄嫂一家，讓朴修弘痛心提告，但沒想到4日出庭與兄嫂及父親對質時，竟遭84歲老父襲擊，緊急將朴修弘送往醫院治療，事後朴父也接受警方調查，但他卻在調查中語出驚人的表示「真可惜沒有凶器」，再度令外界傻眼。

根據南韓媒體《MONEYTODAY》的報導，朴修弘律師盧宗彥（노종언）透露，4日開庭當天朴修弘遭到朴父突如其來的朝小腿後方猛踹，並大吼著「連招呼都不會打嗎」、「如果有凶器，肯定朝你肚子刺死你」之後，身心受到重創才會癱軟倒地，緊急送往醫院急診室，而朴父下午也接受檢方的調查。

但在調查過程中，朴父不但對於攻擊朴修弘一事完全沒有悔意，還當著檢察官的面再度強調「真可惜現場沒凶器，有凶器我就會刺下去」，讓在場所有人都傻眼。所幸，朴修弘的傷勢並不嚴重，但由於精神面受到嚴重打擊造成過度換氣，需要在醫院治療，他也對外表示「不願再與家人一同進行調查」，因此案件暫時沒有結論。而網友看到相當報導後，也忍不住激動的情緒，表示「一家真的都是吸血鬼」、「我都懷疑朴修弘真的是你親生的嗎？」、「還真的是什麼人都有」、「親生父母就是最嗜血的」、「有這種父母真可憐」、「如果是我也想逃離這個家」再度引發熱烈討論。