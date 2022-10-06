爭取高端餐飲消費商機並提升饕客用餐體驗，台北六萬怡酒店「粵亮」廣式料理餐廳推出「無菜單料理」，資深主廚朱昱瑋以宮廷名菜、順德佳餚為概念設計整套料理，特別納入「2022食神盃」3道得獎菜色，分別為「大良龍皇鮮茄盅」、「香蒜脆皮走山雞襯涼拌山野鮮蔬」、「神仙蟬絲脆鮮奶」，以精緻器皿呈現細膩擺盤，專業說菜尊榮服務，為視覺、聽覺、味覺三享受盛宴，價位每人2,500元+10％起，需3日前預訂，最低6人起訂，每月前5組再加贈當旬功夫菜，10月限定「桂花秘醬活蟹」，飯店並強調適合舉辦微型尾牙或是招待賓客宴席。

「粵亮」主廚延續傳統粵菜料理精神、展現新創意料理風格手法，打造全新的無菜單料理，其中「香港食神」戴龍推薦的3道進店必點菜品首度亮相。「大良龍皇鮮茄盅」將兩大菜系宮廷名菜「賽螃蟹」與順德佳餚「大良炒奶」結合，選用在地小農牛蕃茄及頂級草蝦，佐上特製南瓜醬汁，兩道傳統名菜的創意加值演繹新風味。

「香蒜脆皮走山雞襯涼拌山野鮮蔬」選用約5斤重放山玉米雞，運用雲林香蒜與秘製香料醃製，淋上醋水油炸至外皮薄酥脆、肉質鮮嫩多汁，再搭配清脆爽口不油膩山泉野蔬，成就一道齒頰留香的宴客佳餚。「神仙蟬絲脆鮮奶」為發想自廣東順德傳統名點，外金黃、內潔白，酥脆的外皮包裹著濃郁的鮮奶，再纏繞著白色糖絲，撒上金箔成為夢境中神仙級高檔甜品。