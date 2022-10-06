迎接秋日國旅商機，晶華國際酒店集團旗下風格旅店品牌Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館與花蓮中正館即日起至11月29日攜手合作推出「宜花漫遊、買一送一」雙城假期住房專案，入住任一館即贈另館宿券乙張，專案不須連住，兩券暢玩兩地，雙人房2晚總4,599元起，家庭四人房2晚7,699元起，依房型人數加贈翌日自助式早餐，等於入住2晚每人最低不到2千元，官網訂房可享加購高鐵車票75折起優惠。

Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪以及花蓮中正館皆位於交通便利的市中心，旅人可選擇沿著全台最美的蘇花公路自駕漫遊，亦或是搭乘客運或火車前往，利用專案提供的礁溪轉運站或花蓮火車站往返飯店接送服務。針對喜愛享受溫泉暖湯的旅人，建議可先前往礁溪體驗小鎮風情，捷絲旅宜蘭礁溪館客房內的超大景觀半露天湯池，適合親子共浴或個人獨享，透過礁溪特有的碳酸氫鈉美人暖湯，紓緩緊繃身心。

擁有山海自然風光的花蓮，是國內旅遊的觀光首選之地，從捷絲旅花蓮中正館開車10分鐘即可抵達花蓮最新美拍熱點「張家樹園」，園區內規劃有絕美的日式造景、小朋友最愛的小動物互動區，及免費換裝和服拍照服務，和風洋溢、讓人秒飛日本十足。喜愛原住民族部落風情的旅人則可嘗試「馬拉桑獵人學校」行程，一站式體驗弓箭射獵、竹筒飯DIY等活動，留下寓教於樂的旅遊回憶。「宜花漫遊 買一送一」雙城假期住房專案集合秋日美人暖湯、在地人文風光、以及知名特色美食，是捷絲旅品牌年底前最後一波超值聯賣。