佳世達（2352）公布9月合併營收195.7億元，月減1.7％，年減5.5％，累計第三季合併營收598.7億元，比去年同期增加27億元，年增5％，相較於往年第三季的旺季水準，仍創下同期新高紀錄。

佳世達表示，在近期大環境經濟挑戰下，佳世達合併營收仍維持高檔，主要是因為零件供應改善，網路通訊和商業工業用產品積極出貨，同時先前積極布局的醫療、智能方案等新事業需求也持續增溫。佳世達累計前三季合併營收為1835.3億元，也較去年同期增加194億元，年成長12％。