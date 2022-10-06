佳世達（2352）公布9月合併營收195.7億元，月減1.7％，年減5.5％，累計第三季合併營收598.7億元，比去年同期增加27億元，年增5％，相較於往年第三季的旺季水準，仍創下同期新高紀錄。
佳世達表示，在近期大環境經濟挑戰下，佳世達合併營收仍維持高檔，主要是因為零件供應改善，網路通訊和商業工業用產品積極出貨，同時先前積極布局的醫療、智能方案等新事業需求也持續增溫。佳世達累計前三季合併營收為1835.3億元，也較去年同期增加194億元，年成長12％。
佳世達（2352）公布9月合併營收195.7億元，月減1.7％，年減5.5％，累計第三季合併營收598.7億元，比去年同期增加27億元，年增5％，相較於往年第三季的旺季水準，仍創下同期新高紀錄。
佳世達表示，在近期大環境經濟挑戰下，佳世達合併營收仍維持高檔，主要是因為零件供應改善，網路通訊和商業工業用產品積極出貨，同時先前積極布局的醫療、智能方案等新事業需求也持續增溫。佳世達累計前三季合併營收為1835.3億元，也較去年同期增加194億元，年成長12％。
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