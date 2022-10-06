2022台灣設計展在高雄， 高雄市青年局於設計中島棧五庫「不朽青春」推出「超青春」展區， 匯聚跨世代青春能量，邀請6大高雄職校，與6位設計師學習6項專業技能，製作超越6種想像的6件作品，呈現66666最正港的青春設計魂，展現最年輕設計師的企圖心。

高雄市市長陳其邁於青年設計師之夜特別參觀「超青春」展區，與參展學生熱烈互動，並表示進入展場沒有學生和老師之分，大家都是青年設計師。相信接下來台灣設計展期間，青年設計師們的才華、想像與創造力，一定會被台灣、被大家所看見，高雄市政府也希望在未來，能跟所有青年設計師共同發揮想像與創造力，一起讓高雄市跟別人不一樣，成為一個充滿設計力的城市。

「台灣設計設計台灣」總策展副市長史哲表示，為培育及鼓勵更多青少年投入設計領域學習，要讓更多人知道設計的價值與市府的重視，那就做個史上最年輕的設計展！2022台灣設計展在各方面都進行首次突破，如同本次將設計深入到高中職，邀請設計師、產業與高中職設計科系同學們進行工作坊，以業界的流程讓同學們參與一次完整的設計、開放的流程，增加同學們的業界體驗經驗，大膽揮灑屬於青春的無限創意！收到參展學生表示「期盼下次能獨立參與台灣設計展，讓自己的設計持續發光」、「設計展讓大家都有嶄新突破與體驗」、「很榮幸參與這一次的台灣設計展，獲得許多學校沒辦法教的事物，同時也認知到自身的價值，獲得此生難忘的經驗」，更感此次突破深具意義，也期勉未來在設計的道路上，「超青春」的設計師能代表臺灣登上世界舞台！

青年局局長張以理表示，熱門科系不斷洗牌，在去中心化的世代符合自己的興趣專長的領域，才能成就自我的志業。青年局致力「向下扎根」、多元培力，提供青年多方資源與管道累積經驗值，如同此次台灣設計展「超青春」展區邀請高雄6大職校參展，挑選出木工、金工、皮革、染織、3D建模列印及孔版印刷等6大技法，以強化設計觀念與技術優化為目標，媒合6位專業技法設計師，以共創工作坊模式，帶領學生進行集體創作，共同呈現6件完美創意設計作品，這是台灣設計展史上第一次高職生參展，就交出6件超越想像的精美作品！

青年局指出，本次參展的學校科系中，中華藝校美術科搭配的林潔怡業師即為校友，傳承意味濃；業師林廣秦除了搭配三信家商廣告設計科創作「RISO JUICE理想果汁」，自身也參與「不朽青春濾鏡」展覽；鳳山商工家具設計科與手手企業社姜文中總監合作，學校派出技能競賽選手參與，展現學校的重視跟學生基本功厚實；海青工商美工科和業師傅首僖創作「柒柒肆拾玖變」從透過漸變手法呼應減塑理念；樹德家商廣告設計科是唯一一間高二學生挑戰共創工作坊，藉由專業設計師alter lab.主理人魏大鈞引導讓作品呈現嶄新的立體樣貌。中正高工金屬工藝科在微著金工主理人葉秀薇技法教導下，是唯一學習全新技法進行創作的學校。

青年局表示，最正港的青春設計魂就在設計中島棧5庫、棧6庫「不朽青春」與「青春限動」展區，展覽期間每週末辦理系列講座與派對活動，國慶連假也活動不斷，10/8「青搖快遞」、10/9「設計師跨域轉型-設計轉轉轉講座」、10/10「無線電波派對」邀請入場觀眾一起探索青春的無限可能。