智易(3596)營收報喜，9月、第三季營收同創歷史新高。受惠頻寬升級趨勢帶動5G、WiFi-6、PON、DOCSIS3.1等出貨增加下，智易三大產品線營收均可望優於去年，法人就樂觀看好智易全年每股有實力賺進8.5元，智易今股價反應財報利多，開高走高大漲3.5%，持續靠攏月線。

智易9月合併自結營收為45.22億元，月增加10.9%，年增加34.6%，單月創歷史新高；累計1至9月合併自結營收為339.72億元，較去年同期增加18.6%。

智易第3季合併自結營收為127.84億元，較第2季增加17.4%，去年同期增加34.8%，連續四個季度營收創歷史新高。

今年疫情加速推動全球數位轉型，頻寬升級帶動網通終端設備換機潮，PON、WiFi-6與5G FWA成為推升網通廠營運成長動能，加上缺料問舒緩，帶動智易將帶動三大產品線Mobility、Broadband、Smart Home營收表現都將優於去年，法人樂觀預估，營收成長上看2成，全年每股獲利落在8.5元。