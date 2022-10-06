歐洲股市周三收跌，結束了此前連三天上漲的漲勢。投資人開始放緩對各國央行鷹派立場的預期；此外歐元區商業活動的下滑，加深人們對經濟低迷的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌4.12點或1.02%，為398.91點。歐股此前三個交易日，累計上漲逾5%。而紐西蘭央行在周三大幅升息，讓投資人感到意外。

施若德資深歐洲經濟學家Azad Zangana說，「今天人們瞭解到，現在要說轉折點已經來了，還為時過早」。

美國周三公布的就業報告，幾乎沒有讓人減輕升息的擔憂。美國私人雇主在九月加速招聘腳步；同時美國ISM的服務業就業指數也出現飆升，顯示美國勞動力需求強勁。

投資人也正在等待周五公布的非農就業報告，屆時會有更多的勞動力市場狀態的線索。

與此同時，歐元區九月商業活動(綜合PMI)為連續三個月出現萎縮，粉碎了該地區避免經濟衰退的所有希望。

Plurimi財富首席投資長Patrick Armstrong說，歐洲正在陷入一場非常嚴重的衰退。消費者正受到電費和汽油費的拖累；而隨著電費的上漲，製造業活動業正大幅放緩。

歐股幾乎所有板塊都下跌，房地產股和零售股跌幅最大，電信股和銀行股也分別下跌2.2%和2.1%。

英國藍籌的富時100指數跌0.5%，偏重國內市場的富時250指數也跌1.5%。

英國最大零售商特易購(Tesco)大跌4.1%，報201.3英鎊；該公司將全年獲利財測降到財測區間的最下端。

Bachem控股升2.2%，報65.25瑞士法郎；該生化和製藥廠提出要在瑞士建立第三個廠址的計畫。