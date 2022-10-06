被害人手臂遭空氣鋼珠槍射擊受傷。（警方提供）

新北市三重今（6）日凌晨4時許，發生一起槍擊事件，1名鄭姓男子（49歲）因債務糾紛，遭1名盧姓男子（31歲）夥同其友人持空氣鋼珠槍、辣椒水攻擊，造成右手臂遭到射傷，所幸沒有生命危險，盧男犯案後立即逃離現場，警方目前已組成專案小組，積極追緝盧嫌及該名共犯到案。

今日凌晨4時許，鄭男與丁姓友人及其女友等3人，入住三重後竹圍街某汽車旅館，3人入住後不久，便接獲櫃檯通知表示有訪客，丁男女友便叫丁男帶鄭男下樓，2人開門後看見盧男及另名身份不詳的男子在場，後續雙方即發生口角，對方持辣椒水噴向鄭男，隨後盧男以預藏之空氣鋼珠槍朝鄭男射擊，並立即逃離現場。

警方獲報後趕到現場，先將鄭男送往醫院治療傷勢，所幸僅右手臂受到約1公分的擦傷，沒有生命危險。據鄭男向警方供稱，上個月向盧男申請預付卡收取2000元佣金，但今日盧男見面卻聲稱要索討債務，雙方才因此一言不合發生口角，進而引發後續槍擊事件。

據警方調查，今日是丁男及其女友居中約盧男到汽車旅館談判，他們供稱因鄭男看似在閃躲盧男，且盧男告知若是無法安排雙方碰面，將要把債務算在其頭上，因此才在鄭男不知情的情況下，安排這場談判，但對於雙方究竟有何債務並不清楚。

至於鄭男供稱預付卡佣金一事造成衝突，警方則是持保留態度，目前已組成專案小組鎖定盧男，並同時追查另名共犯身份，積極查緝2人到案以釐清真正案情。