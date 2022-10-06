一名就讀南部某私立高中的高三林姓學生，今年8月間攜帶玩具模型手槍及玩具手榴彈到校，並將模型槍給同學觀看，未料林姓少學生把玩手榴彈不慎引爆，發出巨大聲響，但並未造成傷害，不過已引起學生恐慌，事後校方通知警方，雖驗出該槍彈無殺傷力，但林姓學生仍遭違反社會秩序維護法送辦，但法官認為，無法證明林姓學生有不正當目的危害安全之虞，且手榴彈未送驗且未有殺傷力，因此判不罰。

根據判決書，林姓學生於111年8月攜帶模型槍4支、瓦斯鋼瓶1瓶、模型手榴彈（塑膠外殼，內有鋁彈，以瓦斯鋼瓶充入二氧化碳氣體）1顆、鋁彈1盒、消音管1支、小型鋼瓶10瓶、尖頭鉛彈3盒、飛鏢彈8袋、彈殼21個、鉛彈頭1盒等物品，拿到教室內把玩，還特地拿出模型槍4支供在場同學觀看，並於教室後方區域徒手把玩模型手榴彈，但未拉開保險，未料過程中模型手榴彈因不明原因發生爆炸，造成林姓學生手部麻木感。

事後有學生告訴教官此事，隔日教官將林姓學生父母請來校後，一同前往警局。林姓學生供稱，案發當時只有自己於教室後方區域把玩模型手榴彈。但同學則作證，表示自己在下課時間整理教室後方置物櫃時，突然聽到林姓學生呼叫其名字，他轉身後發現有東西丟過來，本能的去接住，發現是酷似手雷的東西，被嚇到不敢亂碰，這時林姓學生朝他走來，然後就將該酷似手雷的東西放回被林姓學生手上。

台南簡易庭法官認為，林姓學生是否有將模型槍給同學觀看及投擲模型手榴彈，同學之間說法不一，難以就林姓學生自己承認他有拿模型槍給同學看，及以及一位同學證詞，就認定林姓學生有拿模型槍給同學觀看及投擲模型手榴彈之情事。且扣案之模型手榴彈，是否足以對人體或其皮肉層造成傷害，均未經相關機關實施鑑驗，不能證明有殺傷力，因此不罰。