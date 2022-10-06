第四季為國際醫學年會旺季，在醫學題材源源不絕之下，法人看好醫療保健股的攻堅行情。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，幾乎每個月至少二個以上的重量級展覽或醫學會議召開，包括：10/20~10/22舉行美國感染疾病醫學會年會；11/4~11/7舉行美國肝病研究協會年會；11/29~12/2舉行阿茲海默症臨床醫學年會；12/10~12/13美國血液學會年會(ASH)等，在醫學題材源源不絕之下，可望帶動醫療保健股的攻堅行情，目前正是逢低買進時機，建議優先布局結合醫療保健及預防保健所形成的「醫療保健新趨勢」基金，以全面掌握生醫市場的商機。

黃俊晏表示，微軟創辦人比爾蓋茲在1999年曾出一本書《Business @ the Speed of Thought》，在書中他做了15個預測，包括:「行動裝置」：智慧型手機問世；線上即時付款：Paypal、APP付款；個人助理出現：Apple Siri、Amazon Echo；網路家庭監控、社群媒體、智慧廣告、網路徵才、工作外包等等，至2017 年這些預測全部成功兌現。比爾蓋茲現階段則認同預防保健新趨勢，2022年出書《如何避免下一場流行病》，提到新技術、新診斷、新治療以及預防保健或公共衛生的新技術，比爾蓋茲表示隨著人越活越老、越在意健康，可望為預防保健帶來龐大商機。

黃俊晏表示，據統計，以7：3配置醫療與預防保健指數，過去五年，高達83%的機率(60個月有50個月)累積報酬率勝出單純的醫療指數，顯示投資醫療Plus預防保健，可享有更高的成長潛力。美國著名經濟學家保羅．皮爾澤的著作《財富第五波》，將「預防保健」視為IT產業後的全球「財富第五波」，美國未來幾年健康產業年產值將高達1兆美元，醫療保健基金是未來不可或缺的資產配置。