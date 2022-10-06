全球景氣寒冬已經到來，韓國科技業者也感受到電子產品需求不佳的低靡氛圍，三星電子上季營業利益可能大幅減少25%，是過去近3年以來第1次發生。

目前在全世界經濟大環境中，通貨膨脹居高不下，各國央行紛紛以升息為武器，希望能抑制通膨崛起，不過，市場卻擔心會導致經濟衰退。再者，俄烏戰爭遲遲沒有結束，無論企業或民眾觀望者眾，消費支出因此縮手。

根據路透社查訪，這家韓國科技大廠7到9月營利預估可能只有11.8兆韓元，約83億美元。若屬實，這將是新冠病毒開始爆發的2020年第1季以來，首次獲利出現下滑，同時，也是自2021年第一季迄今獲利最差的1季。

現代汽車證券(Hyundai Motor Securities)指出，擁有全球好幾個第1頭銜，包括最大記憶體晶片製造業者、電視與行動裝置OLED顯示器，以及智慧型手機出貨量等，三星對國際經濟有著極高敏感度，市場需求多寡也很容易影響到公司的獲利能力。

半導體專業研究機構TrendForce統計，在庫存去化不易下，廣泛使用在智慧手機以及個人電腦的DRAM，本季跌價14%，同時，用於資料儲存的NAND售價也下跌8%。

路透社表示，三星晶片業務的營利可能減少3分之1，下滑至6.8兆韓元。訂於韓國時間7日將公布簡易財報數字的三星，2022年是個很難過的1年，迄今股價已下修近30%。相同地，美國費城半導體指數也大跌37%左右。

雖然上季推出高單價可摺疊式新智慧手機，但也難拯救三星行動部門的財報，獲利預估應會下滑17%至2.8兆韓元。韓國投資證券公司Daol認為，在全球各經銷商大幅砍單下，三星智慧手機出貨量第3季估年減11%，降至僅有6260萬支而已。