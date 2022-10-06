某公司負責人陳萬庭被起訴因愛上自己員工劉姓男子，不滿劉男要求分手，竟在奶茶摻入安非他命等毒品迷昏對方，再持槍射擊其太陽穴致死，今年初最高法院駁回檢方上訴，判他無罪確定，他聲請刑事補償，台灣高等法院以每日補償3500元計算，他被押322天，決定補償112萬7000元。可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。

檢方起訴指控，劉與陳男同性情誼甚密，2014年起即同居一處，然劉另有交往多年梁姓女友，經女友勸說後，有意離開陳男，並預訂於2016年3月間遷出與女友同居，陳劉二人關係生變，陳男心有不甘欲殺死對方。

陳男知悉劉有混用多種毒品的習慣，2016年2月28日凌晨他攜帶槍枝（非法持有槍彈部分判刑3年8確定）及安非他命毒品，與劉一起投宿新北市一家汽車旅館，劉因混合施用多種毒品，漸陷入重度昏迷之狀況。

陳男見狀即趁機持槍近距離朝劉的頭部左顳太陽穴射擊，他假稱對方自殺，要求旅館櫃臺人員通報救護，劉男送醫後死亡。

陳男被控殺人部分，新北地方法院一審判刑15年，高院二審維持，高院更一審及更二審都改判14年，最高法院撤銷後，高院更三審認為，從射擊殘跡無法判斷究竟是死者或陳男持槍枝擊發子彈，逆轉改判無罪，檢提上訴，遭最高法院駁回，全案定讞。陳提刑事補償，獲賠112萬多元。