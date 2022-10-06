好萊塢演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）去年在新墨西哥州片場拍攝新片《Rust》時發生槍殺意外，她在彩排使用道具槍時，不慎射殺到女攝影師哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），最後導致對方傷重不治。事隔一年後，亞歷鮑德溫稍早表示已經和對方家屬和解，哈里娜的丈夫之後會擔任該片製片，有獲得票房分紅的權利。

亞歷鮑德溫去年在片廠使用道具槍時發生事故，誤射擊到攝影導演哈里娜哈欽斯及編導喬爾蘇沙（Joel Souza），前者甚至傷重身亡，鬧出一條人命後，劇組也緊急停止拍攝。一個月後亞歷鮑德溫受訪不斷落淚，表示自己當下其實沒扣下板機，是槍枝自己走火，「我絕對不會拿槍對著任何人，絕對不會。」

亞歷鮑德溫去年在新墨西哥州片場拍片發生意外。（圖／達志影像）

亞歷鮑德溫更透露，有人誤在槍裡放了實彈是整起悲劇真正的原因，他們發現了「一顆根本不屬於劇組的子彈」，為此深感痛心又困惑，並坦言是這輩子所經歷過最糟的事，但顯然亞歷鮑德溫的自責懺悔沒有起太大作用，哈里娜的老公馬特（Matt Hutchins）仍對亞歷鮑德溫以不當致死提告，更強調看到亞歷鮑德溫受訪，卻不願負起責任，令他相當憤怒。

亞歷鮑德溫今閃電宣布，已經和女攝影師的家人達成民事和解，馬特稍早則發聲明，強調對互相指責沒有興趣，他相信太太的死「是場可怕的意外」，該片明年將繼續拍攝，馬特將加入劇組，擔任製片一職，先前也因槍擊意外受傷的編導喬爾蘇沙很欣慰看到這樣的結果，也相信完成此片應該是哈里娜的遺願，「能代替她圓這個願望是我的榮幸」。