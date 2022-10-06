中國大陸一名28歲男子常工作到深夜，但近來感覺全身無力，因而就醫檢查，醫生發現男子常腹瀉且瞳孔泛黃，抽血後才發現他是肝癌初期，經查該男子的飲食習慣後，發現和他每天早上喝未經高溫殺菌處理的牛奶有很大的關連。國內醫師表示，牛奶若未經殺菌過程，會有很多環境中的常在菌，很容易導致急性腸胃炎、嚴重腹瀉，對身體危害極大。

根據陸媒報導，該名28歲年輕人平時身體健康，卻被診斷出肝癌初期，醫師問診後發現，該男子每天早上都會喝一杯牛奶補充營養，但該男子所訂購的鮮奶，未經過高溫殺菌處理、容易孳生毒菌，而男子儲存這鮮奶卻比照一般經過殺菌處理過的鮮奶方式，也就是，他若喝不完就放入冰箱冷藏，導致生乳在過程中不斷滋生有害的細菌和毒素，一旦被人體吸收，就會對肝臟造成很大的傷害，從而導致癌症的發生。

肝膽科醫師並提醒，肝臟代謝排毒的時間為晚上10時到凌晨3時，因此常熬夜恐會傷肝導致癌症。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，台灣賣場販售的鮮奶均經過高溫殺菌處理，民眾買回後，即使未一次喝完仍可放入冰箱儲存，但民眾還是要在效期內喝完。

柳朋馳說明，若未經過殺菌過程，牛奶產製過程中會有環境中的常在菌，例如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌等多元細菌，很容易造成急性腸胃炎，讓人上吐下瀉、危害腸胃道健康，「因此，提供擠奶DIY活動的牧場都會提醒民眾，一定要煮沸所擠下的生乳後才能飲用，就是怕環境中的常在菌快速繁殖，危害人體健康。」