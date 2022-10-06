創意(3443)9月、第三季營收同創新高，且累計前9月營收159.56億元已經超越去年全年營收，創意今年全年營收成長上看雙位數，不僅如此，5G、AI以及HPC(高速傳輸)也將為長線成長動能貢獻，創意今(6)日反映基本面強悍，股價開高走高大漲5%，躍上600元大關、最高達604元。

創意9月營收21.07億元，月增加4.6%、年增60.39%，續創新高。累計前9月營收159.56億元、年增加56.47%，已經超越去年的151.07億元。

創意第三季營收60.61億元，除創下歷史單季新高外，更是首度單季營收超越60億元大關，季增加12.66%。

創意在這波IC設計族群修正中並未明顯受到衝擊，主要是因為創意並無智慧型手機、NB等消費性客戶，且在今年晶圓產能緊張相較去年舒緩下，創意可取得產能優於預期，有利於推升ASIC(客製化晶片)營收成長幅度高於年初的預估，整體來說，創意今年全年營收成長上看雙位數。

5G、AI以及HPC為創意重要成長動能來源，創意目前5G進入5奈米先進製程，AI方面也進入5奈米製程生產，HPC也開始採用5奈米/3奈米製程生產，均將成為創意未來幾年重要成長利基。