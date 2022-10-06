數泓科技公司（6855）於今（6）日上櫃掛牌，每股掛牌價76元；櫃買中心6日上午9時舉行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-台新證券、及簽證會計師共同與會。
根據櫃買中心資料顯示，數泓科技公司主要從事數位手工具產品之研發、製造與銷售。2021年營收為4億4,433萬元，稅後純益為9,627萬元，每股純益為5.34元。今年上半年營收為1億9,710萬元，稅後純益6,104萬元，每股純益為3.18元。
數泓科技公司（6855）於今（6）日上櫃掛牌，每股掛牌價76元；櫃買中心6日上午9時舉行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-台新證券、及簽證會計師共同與會。
根據櫃買中心資料顯示，數泓科技公司主要從事數位手工具產品之研發、製造與銷售。2021年營收為4億4,433萬元，稅後純益為9,627萬元，每股純益為5.34元。今年上半年營收為1億9,710萬元，稅後純益6,104萬元，每股純益為3.18元。
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