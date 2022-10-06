邊境確定於10月13日解封，台灣虎航今日上午10時推出日本、韓國及泰國單程1010元起優惠價格，結果10點一開賣湧入上萬網友開搶，造成購票系統大塞車，網頁先是不斷轉圈圈後，進到搜尋航班畫面，選擇目的地後按搜尋，畫面就不斷卡住，不少網友崩潰到虎航臉書留言，「要轉到什麼時候？」也有網友說根本沒看到1010元的機票，實際訂到的價格是6799元。

台灣虎航今日上午開賣日韓泰1010元起機票，不少網友瘋狂搶票。（圖／翻攝自台灣虎航）

網站等待人數為9999＋。（圖／翻攝自虎航官網）

今早10時一到，網友衝上虎航官網搶飛日、韓的1010元機票，但瞬間就被卡住，氣得網友紛紛上《台灣虎航》臉書粉專留言，「要轉到什麼時候？」、「拜託要辦活動就先改善一下，好像每次都卡住」、「準時的9999＋」、「又卡住了」、「系統拜託給力」、「一張都沒有，謝謝虎爸」。

有網友反應機票根本沒有比較優惠。（圖／翻攝自虎航臉書）

留言中也有好不容易進入購票畫面的網友說，選好目的地、機票及張數等，結果機票價格為6799元，令她傻眼說，「排隊好不容易進來，結果沒促銷」，其他人也反應，「根本都沒促銷價，跟昨天價格一樣」、「沒促銷就算了，價格還被提高了」、「我9點55開始一直重新搜尋，到10點10分，根本都沒搜到價格有任何不同，都是昨天的價格」、「真的，到底促銷價在哪？10點06分已經都沒了嗎 ？」、「完全沒看到1010元起的機票」。