機車考照報名大不易！有立委反映，機車考照報名不但大塞車，報名前還要先做一個「危險感知測驗」，但經過實測，「危險感知測驗」裡機車都翻了還是可以報名，而報名也額滿了，不知道這個測驗有何意義。

立委林俊憲今（6）日在立法院交通委員會表示，交通事故件數逐年攀升，10年間由23.5萬件攀升至35.8萬件，其中機車事故又占大宗；交通部長認為增加機車駕訓考照是解決辦法，因此現在機車考照變嚴格，所有機車都要考照，又導致報名大塞車。

林俊憲表示，像台南監理站接下來一個月機車考照名額全部額滿，且台南滿了想去別的監理站，還得跳出網頁去找其他監理站，「搞得搶報名考駕照跟搶火車票一樣難，要先在電腦上廝殺。」

最莫名其妙的是，要報名考機車駕照還得先做一個「危險感知測驗」，但測驗方式與目的「語焉不詳」，林俊憲說他也去考了，結果考零分，機車都撞翻了，以為這樣就不能報名了，結果還是可以報名，「那是在測驗甚麼？」從測驗中回過神來，報名已經額滿。他相信這個測驗立意良善，希望考照前民眾可以有一些安全的觀念，但是測驗本身既無功能又阻礙報名，建議要不然廢除，要不然將這個測驗放在正式考照項目當中。

因應機車考照變嚴格，今年交通部調高機車考照駕訓補助人數與費用，補助費由1000元提高至1300元，人數由1萬人增加至2萬人，明年將增至4萬人。