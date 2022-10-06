鏡電視案持續延燒，由士林地檢署偵辦，遭民眾黨立委蔡壁如質疑，檢署僅以「他」字案偵辦，對此，法務部長蔡清祥強調，不管是他字案還是偵字案，檢察機關都會一樣處理且依法偵查，最後結果一定對外說明。

立法院司法及法制委員會今排審「外役監條例部分條文修正草案」，蔡清祥表示，對於返家探視現在有實施要點，將來有沒有必要修正，要配合今天外役監條例的審查結果，再來配合修正相關子法。

鏡電視申設案被指疑有黨政高層介入施壓NCC？蔡清祥指出，目前都已經由執法機關依權限處理當中，行政部門當然由權責機關國家通訊傳播委員會（NCC）處理，刑事部分由檢察機關依法處理當中。

對於立委質疑分「他字案」？蔡清祥強調，不管「他字案」或「偵字案」，在檢察機關都是一樣處理，都是依法在偵查當中，並不會因為分「他字案」或「偵字案」而有所不同，這是依照分案要點來處理的。

蔡清祥強調，相關權責單位當然有動作，也很積極在處理，有動作不一定要對外說，在處理當中還沒有結果之前，不用一一對外說，但最後結果一定會對外說明。