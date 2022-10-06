信評機構惠譽(Fitch)周三將英國國債的信用評級展望從「穩定」下調到「負面」。而在幾天之前，標普(S&P)也在英國政府的9月23日財政聲明之後，採取類似的下調動作。

惠譽也維持和確認了對英國主權債的「AA-」評級，但是比標普低上一級。惠譽表示，作為新政府的成長計畫一部分，英國大規模而無資金支援的財政計畫，可能導致在中期的財政赤字大幅增加。

英國財政部長Kwasi Kwarteng在9月28日宣布450億英鎊、且無資金來源的減稅計畫，以及要推動大量能源補貼和其它措施，讓金融市場感到驚慌。

英鎊一度跌到歷史新低，英國央行隨後出手干預，以維持市場穩定。

儘管英國政府已經撤回了對最高富人的調降所得稅率，但是惠譽表示，這不足以改變其廣泛的評估；而且政府的政治資本已經受到削弱，並進一步減弱政府財政策略的可信度和支持度。

惠譽預測，除非有彌補措施，不然英國政府今年財政赤字占GDP的比例將達7.8%，明年為8.8%，到2024年政府債務占GDP比重將升至109%。