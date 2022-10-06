富采（3714）公告9月營收，單月營收面臨20億元保衛戰，僅20.85億元，創下掛牌以來單月次低紀錄，月減8.7％，年減幅度直逼4成，連續第五個月年、月雙減，累計第三季營收以66.84億元寫掛牌以來單季新低紀錄，季減14.1％，也差於第二季法說會的財測預估數。

累計富采今年前九月營收230.11億元，年減13.4％，其中第三季營收跌破70億元整數大關，觸掛牌以來單季最低點，季減14.1％、年減35.3％，儘管第三季新台幣大貶逾6％，有利於出口導向的電子廠坐收匯兌收益，但富采第三季季減幅度高於公司在法說會上預估的高個位數百分比衰退，第三季本業恐面臨壓力。

第三季電子業壟罩在旺季不旺的壓力之下，除了消費性電子需求積弱不振，俄烏戰爭、通貨膨脹衝擊終端需求，mini LED導入的速度趨緩，加上OLED降價速度太快，擠壓mini LED滲透速度，供應鏈有壓。