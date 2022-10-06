台股加權指數6日開高在13,865.40點，權王台積電（2330）開高在450.5元，大型權值電子股鴻海（2317）、大立光（3008）、台達電（2308）紛紛往上，9月營收創歷史高的台郡（6269）、華通（2313）早盤股價亦有逾3％、1％的漲幅，台股加權指數連續三日反彈，早盤指數上漲逾80點。

受到美國勞工需求強勁暗示聯準會（Fed）將持續升息影響，道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數小幅拉回，僅費城半導體指數在台積電ADR的帶領下逆勢走高。

道瓊工業平均指數10月5日終場下跌0.14％（42.45點）、收30,273.87點。那斯達克指數下跌0.25％（27.77點）、收11,148.64點。費城半導體指數上漲0.94％（23.5點）、收2,523.61點。

元富投顧指出，10月份美股再強力反彈，主要是公布的採購經理人指數和就業市況都不佳，而這些數據是Fed紓解通膨的重要元素，10月中若9月通膨率也可以再緩降，對美股穩定有更重要意義。

目前看美股道瓊指數由34,281高點滑落，正進行第四波反彈，未來若經濟數據放緩，Fed升息力道也放慢，則10～12月有可能進行區間打底動作，道瓊28,000若不破，台股13,000也不易跌破，台股也可能跟著在13,000～14,000點區間築底，類股則輪流反彈。