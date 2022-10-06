2024年總統大選 新北市民調(製圖/陳友齡)

年底九合一選舉牽動2024總統大選，相關動態引各界關注。媒體人韋安指出，根據一份最新民調，高達29.9%的新北市民支持賴清德擔任下屆總統，侯友宜以27.3%居次，柯文哲則以20.9%列第三；韋直言，年底選舉一結束，侯就會反超賴3至5個百分點，因為這場選舉會讓侯被全面性檢視，侯的威信也會隨之暴增。

韋安4日在臉書發文表示，《中天新聞》3日發布最新民調，針對新北市民調查顯示，若下屆總統選舉藍綠白分別推出新北市長侯友宜、副總統賴清德、台北市長柯文哲參選，賴將獲29.9%支持、侯獲27.3%支持、柯文哲獲20.9%，侯落後賴2.6個百分點。

對此，韋安直言：「年底選舉結束，侯友宜就會反超賴清德了！信嗎？」韋分析，在這場九合一選舉中，侯友宜的政績會被全面檢視，侯、賴兩人在選戰過程中，也會一再被動式比較，誰接地氣？誰有魄力？誰有政績？誰有信用？誰有遠見？誰把人民擺在第一位？這些都是各界比較的焦點。

韋安預言，到了選舉結束時，同樣議題的民調，侯友宜大有機會反超賴清德，領先幅度將達3到5個百分點。韋更表示，他的預言是否成真，答案很快就會揭曉了，他願意跟其他人對賭。