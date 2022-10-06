日本行以2場熱身賽勝利坐收的勇士，原本將以絕佳狀態備戰接下來的比賽，不過勇士在今天卻傳出負面消息，據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)爆料，「追夢」卓雷蒙格林(Draymond Green)與「浪花3弟」普爾(Jordan Poole)在隊內訓練時爆發了嚴重肢體衝突，卓雷蒙格林甚至對著普爾大打出手，儘管2人當下被隔開，不過卓雷蒙格林仍有可能被勇士內部處分。

查拉尼亞指出，卓雷蒙格林與普爾過往就曾有過口頭上激烈爭吵，不過勇士管理層認為2人頂多只是互噴垃圾話，但今天的衝突顯然已經越界。雙方發生爭執之後，脾氣向來火爆的卓雷蒙格林先是猛烈地揍了普爾一頓，隊友見狀也及時將他們分開。

在衝突發生之後，勇士當下也結束了訓練以緩解隊內解張氣氛，但查拉尼亞表示球隊管理階層已經介入其中，認真考慮對卓雷蒙格林進行嚴厲懲處。

Sources: There was a physical altercation at Warriors’ practice today that has the team considering disciplinary action toward Draymond Green.



Story at @TheAthletic with @anthonyVslater, @ThompsonScribe: https://t.co/OYQ9WJFJtd — Shams Charania (@ShamsCharania) October 6, 2022

即將結束現有合約的卓雷蒙格林與普爾，勢必得拿出最佳表現讓勇士以高薪續留，這也讓人想到過去杜蘭特(Kevin Durant)面臨續約問題時，時常與卓雷蒙格林在場邊爆發口角衝突，導致杜蘭特心理受到重創而轉投籃網，卓雷蒙格林該季也獲得4年頂薪合約續留，如今同樣戲碼再次上演，也意味著2人當中勢必得有1人要離開。