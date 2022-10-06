大同大學工業設計學系三年級學生韓杰、吳泓德，兩人共同設計的「動物遊行樂隊」，獲日本秋田市大森山動物園青睞，成為50周年慶裝置藝術之一，明年初將在園區門口亮相。兩人又驚又喜，希望邊境鬆綁後，「能親自去日本看看自己的作品」。

韓杰、吳泓德挑選了水豚、水獺、狐獴、貓熊等受歡迎動物，「水獺是我們兩個私心最喜歡的，覺得超可愛」。他們以幾何線條、積木風格打造形象，組成歡樂的遊行樂隊，「充滿生命力氣氛」，在來自日本、韓國的比稿中，脫穎而出。

原本只有一組作品能展出，但園方自認難以取捨，選擇台灣、韓國作品並列，未來都將做成立體裝置，在動物園明年50周年慶時，於園區門口展出。園方也特地把韓杰、吳泓德的作品，規劃在背景有摩天輪相襯的位置，營造嘉年華氣氛。

「評審從第5名念到第2名，一度覺得沒戲唱了，沒想到拿下第1名」，韓杰、吳泓德第一時間超驚喜，一想到設計作品從製作到即將展出，就覺得很有成就感，期待有朝一日飛去日本，親眼看看這些成果。