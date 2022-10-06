國民黨基隆市長參選人謝國樑遭民進黨指控涉入洗錢疑雲，民進黨立法院黨團為此多次召開記者會，但謝國樑認為新北市議員李坤城及基隆市議員張灝瀚指控不實，已提告違反選罷法意圖使人不當選。基隆市長選舉雖有四方競爭，但目前選情呈現藍綠對決的局勢。

根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站4日最新公布的基隆市長參選人預測當選率，謝國樑當選率37.8%居於領先，第二名蔡適應34.4%，僅以些微差距落後緊追在後，時代力量陳薇仲16%位居第三名，無黨籍黃希賢11.9%居末。根據目前數值評估，前兩名藍綠陣營參選人的預測當選率僅差距3.4%。

謝國樑捲洗錢疑雲？ 按鈴控告蔡適應公布假民調回擊

進一步分析觀察，近一個月謝國樑預測當選率一直都是高於蔡適應，其中，9月26日開始兩人之間的差距變大，因為當天民進黨攻擊謝國樑獨資的金星公司涉掏空、洗錢。對此，謝國樑對外澄清說明，並指控蔡適應團隊釋出的民調內容可疑，認為涉嫌操作民調影響選情，因此到基隆地檢署按鈴申告。

對此，民進黨也不罷休，10月3日再度質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑，透過四家公司將一億多元「洗」進名下金星公司。謝國樑親自澄清，並開直播回應億元資金流向，他表示企業貸款就像是借別人錢，別人向自己借錢當然要還，沒想到卻被民進黨質疑是洗錢，同時更強調「沒錢的才會去洗錢」。謝國樑表示他已經將4年前的匯款單、收據整理好，絕對沒有問題，如果有人說他洗錢，一定會要求對方回復他的名譽，因為他的清白，比選舉結果更重要。值得關注的是，原本謝國樑和蔡適應的當選率數值，始終保持極微小差距，幾乎只在1％上下，但爭議事件爆出後，謝國樑的預測當選率開始慢慢往上提升，和蔡適應之間的差距拉到3%左右。

蔡適應遭控涉入黑道利益？ 3項指標居四位參選人之冠

進一步分析四位基隆市長參選人在4日相關數值熱度的表現，前立委黃國昌指控蔡適應疑涉施壓國防部違法出售眷地，落入黑道在背後推動的都更案。接二連三的爆料讓蔡適應近7天的網路聲量達到約1萬4,210筆討論，近14天在相關新聞的「擴散廣度」達到67個頻道，是四人中最高。但整起事件尚未結束，4日國民黨又再召開「基隆不要『黑』暗騎『適』！淘汰黑道立委，拒絕暗黑市長」記者會，痛批蔡適應與黑道利益共生，是「黑金結合體」。另外，「粉絲溫度」部分，蔡適應的粉專觸及8,034人，臉書粉專與粉絲互動數值飆到12萬6,829（包含按讚數、留言數和分享數），勝過其他三位參選人。至於謝國樑則是在好感分數拿到73.53%，居四人之冠。

時代力量陳薇仲議會發聲 無黨籍黃希賢勤跑基層拚選情

時代力量的陳薇仲是現任基隆市議員，因此持續在議會替選民發聲，她多次質詢基隆市長林右昌，認為林右昌除了幾處亮點建設外，留下太多無法解決的障礙，更無法對即將嚴重威脅基隆港的四接東移方案明確表態。而無黨籍的黃希賢則是勤跑基層，在重陽節提出「五心級」老福政策，每區都要有公立日照中心，希望更多長輩受惠。暫時位居落後的陳薇仲和黃希賢，還在努力衝刺票數跟支持度，居於領先的國民黨、民進黨兩黨市長參選人，除了比拚政策牛肉外，恐怕也要說清楚洗錢風波，洗脫黑道疑雲，謝國樑和蔡適應的市長寶座攻防戰，選前倒數時刻，越打越烈。

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