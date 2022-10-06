隨各國邊境開放，高端疫苗不受日本等國際承認，施打狀況遠不如預期；衛福部部長薛瑞元今於立法院財政委員會上證實，高端疫苗因過期，銷毀報廢的數量已達120萬劑，接下來因疫苗期限陸續到期，預估高端疫苗報廢的數量將達170萬劑。

立法院財委會今以「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」為題，除薛瑞元外，也邀請審計長陳瑞敏、主計長朱澤民等進行專題報告；國民黨立委林德福表示，高端疫苗總計採購500萬劑、金額40幾億元，如今要銷毀170萬劑，等於該廠牌的報廢比例超過3分之1，以高端單劑疫苗800多元計算，將白白浪費人民納稅錢10幾億元。

薛瑞元表示，疫苗不可能打完再買，且現在次世代疫苗熱銷，還是賣方市場，疫苗一定得事前採購；若加上其他品牌新冠疫苗，薛瑞元表示，9月底的報廢數量達400萬劑、占總疫苗的6％左右。

對於外界關心的採購價格，薛瑞元依各品牌合約內容指出，高端、AZ價格保密5年、Novavax、BNT疫苗的保密時間分別為7年與10年，薛瑞元強調「全世界都是這樣」，現在大家說的疫苗價格，都是用猜的，但依照合約內容「我不能對外講」，至於公文保存30年，是30年內不能銷毀的意思。