近日因「彰化透天厝生出鐵皮屋『吃掉人行道、路燈、座椅』」之新聞，引起大眾對台灣道路、人行道設計的討論，其中在《我是台灣行人 I’m a pedestrian in Taiwan》粉絲團上，就曝光一張國外人行道對比圖，吸引2萬人按讚、千人留言討論。

網友指出：台灣的道路規劃根本不及格

其實該圖是來自《台灣是個行人地獄＿Taiwan is a living hell for pedestrians》粉專，版主提到這張圖，就是要強迫駕駛轉向時得減速，以保障行人安全，對於什麼避免轉向堵塞、追求會車效率等，都不是城市道路要優先的服務對象。

而看完這張比對圖後，網友紛紛在《我是台灣行人 I’m a pedestrian in Taiwan》留言表示：「完全指出盲點，說明台灣的道路規劃根本不及格」、「正常這兩字很奢侈」、「重點是秒數還15秒！成年人用半跑還壓得剛剛好，老人家還不知道怎麼辦」、「上面那張怎麼可能是台灣，兩邊應該停滿車才對」、「在台灣走路真的很痛苦」、「人沒那個素質，畫線也沒用」、「臺灣你還忘了路邊和人行道上的一堆違停」。

有車輛違停、攤販擺攤、禁行機車才是台灣道路日常

此對比圖並非在台灣，據下方留言透露，該處為菲律賓的馬卡蒂，是菲律賓的金融中心，不過該圖也有網友認為不夠貼切台灣，特別再製圖說明現況，像是汽車違停數量要變多、馬路會畫上禁行機車、人行道會有攤販、垃圾等，表示這才是「台灣」。

台灣道路近一年熱門關鍵字 「不良」、「危險」上榜

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「台灣道路」近一年（2021/10/05 - 2022/10/04）熱門關鍵字，可以看到「設計」、「不良」、「違規」、「安全」、「危險」等一詞，顯示台灣道路設計上，確實有各種不良設計，導致行人、車主有交通危險產生，網友都在呼籲政府應該做好道路規劃才對。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月05日至2022年10月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣道路』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。