Netflix影集《來吧！營業中》自播出後話題不斷，儘管製作單位好看娛樂、電視台TVBS於第二季正式分家，分別推出《嗨！營業中》及《來吧！營業中》第二季，仍不減觀眾對兩部節目的支持，近日《嗨！營業中》在電視台播出第一集就創下2.36的高收視率，在Netflix台灣排行榜上也位居第4名。

《嗨！營業中》開播到南投營業！鬼鬼抽籤當店長坦言：很困難

《嗨！營業中》第一集就先讓《來吧！營業中》第一季成員庹宗康、姚元浩、炎亞綸及轉為正職的吳映潔（鬼鬼）來到南投縣魚池鄉見習營業，四人抽籤結果選定吳映潔為店長，庹宗康負責接待、姚元浩製作餐點、炎亞綸調製飲料，吳映潔瞬間從工讀生躍升到店長職位，受訪時也坦言身為店長要指使年紀稍微比自己大的員工很困難，「我要如何讓他們信服我」。

幫忙拿東西意外拆台！姚元浩傻眼：這個妳也可以用壞

營業首日團隊就需要在1小時內學會製作飲品、餐點，並且接待陌生客人，不料製作餐點途中姚元浩請鬼鬼幫忙打開抽屜，沒想到鬼鬼拉抽屜時，卻把上面的木片硬生生拆下來，讓姚元浩見狀傻眼，「冰箱用壞，然後這個廚具妳也可以用壞」，事後鬼鬼試圖要把木片裝回去，沒想到卻把整排櫃子都用壞，讓炎亞綸在旁也看不下去，直呼「第一天來就給人家弄壞」。

前任店長庹宗康也坦言鬼鬼目前做事仍然慌亂，「她一個人做事，她會拉三個人跟她一起做，但當店長應該會慢慢改變」， 鬼鬼在開店過程也忙進忙出，幫成員處理大小事務，讓姚元浩也笑稱鬼鬼是魁儡店長，「她現在應該還是被大家操控的布偶」。

《嗨！營業中》首播討論熱烈！網友敲碗第2集：讓人很期待

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「《嗨！營業中》」近一個月聲量趨勢，可見10月1日因為迎來第一集首播，在PTT台綜版掀起熱烈討論，網友表示「這集看得很舒服」、「很喜歡整集氛圍～就是喜歡這個團隊」、「果然鬼鬼當店長好好笑～變店員輪流使喚傀儡店長」、「第一期不錯，而且第二期預告看來也挺讓人期待」、「感覺節目組蠻用心的，期待下一集」，當日網路聲量也累積747筆討論，下一集預告即將加入新工讀生莎莎、浩子，6個人將會一起來到屏東墾丁開店營業。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月05日至2022年10月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『嗨！營業中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。