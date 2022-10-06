九合一選戰進入倒數！民進黨內高層昨（6）日表示，總統蔡英文、副總統賴清德站台，將從更高格局詮釋這場選戰意義，主打「廣義的抗中保台」。對此，有評論認為，此策略是因為政績牌失效，只能靠「抗中保台」激出綠營基本盤，「某種程度來說，也是民進黨在這次選舉無牌可打」。

針對民進黨接下來將主打抗中保台牌，國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨過去大賣「芒果乾」很有效，但現在效用已在遞減，很多民眾已覺醒。國民黨立委李德維則痛批民進黨只會把兩岸對立與抗中保台，當作選舉的救命仙丹。

港媒《中評社》認為，民進黨不放棄抗中保台牌，有三大因素。首先，政績牌無法讓民眾有感。第二，今年底選情相對冷，若能鞏固基本盤就有望勝選，因此抗中保台牌能凝聚民進黨傳統支持者。第三，年底縣市長選舉有許多縣市呈現「三腳督」，只要民進黨能極大化催出綠營傳統選票，就有贏的機會。

該評論也直言，民進黨政績牌若失效，就無法開拓基本教義派支持者以外的中性選票。如今打出抗中保台牌，凸顯出民進黨在這次選舉已無牌可打。