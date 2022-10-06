美國25歲新生代女演員克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz），出道時憑著甜美臉蛋與清新氣質受到矚目，2010年在電影《特攻聯盟》中飾演「超殺女」一角成功打開知名度，受到大批影迷喜愛；另一方面，克蘿伊摩蕾茲豐腴的身材也因此經常成為大眾討論焦點。近日她接受採訪時，便自爆罹患「嚴重焦慮症」，起因竟是網路上流傳的一張哏圖，讓她長年生活在痛苦之中。

克蘿伊摩蕾茲日前接受雜誌《Hunger Magazine》的專訪，透露自己在2016年時，曾被狗仔拍到她穿著黑色上衣及短褲、高跟鞋，露出一雙白皙美腿，手拿著披薩盒的照片，當時照片被公開後很快在網路上流傳開，有網友惡意將照片修圖，改成了動畫《蓋酷家庭》的人物與她的進行對比，藉此調侃她的身材，而對比照也很快的瘋傳開來。

克蘿伊摩蕾茲回憶當時幾乎每個人都在取笑她的身體，即使她向別人提起這件事想表達痛苦之意，對方卻覺得十分有趣，而面對眾人無理的嘲笑與批評，她感到相當無力且難過，漸漸地也開始懷疑自己，因此罹患了「容貌焦慮症」，只要在公開場合看到這張哏圖她便感到不舒服，也很害怕再次被拍到類似照片，甚至出現焦慮、不安、心跳加速、過度換氣等症狀，強調「這段期間其實非常痛苦」。而粉絲們看到報導後也相當擔心她的身體狀況也十分氣憤，紛紛跳出來抱不平，希望酸民適可而止，並正視問題的嚴重性。

It’s literally not tho, the photo was photoshopped pic.twitter.com/kpgLRuxvHS — syd(ney)🧚 (@avatarsydney) September 29, 2022