俄烏戰爭爆發，歐洲面臨嚴重能源危機，德國為了經濟制裁俄羅斯，降低能源依賴的比重，大幅增加天然氣進口量，然而在供不應求的狀況下，價格水漲船高，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）就批評美國與其他「友好國家」的天然氣太過昂貴，暗示他們從戰爭中獲利，同時哈貝克也呼籲美國提供更多支持，如同歐洲支持美國。

CNBC報導，哈貝克接受訪問時直白表示，「一些國家，包括友好國家，他們的天然氣價格有時會達到天文數字，這是我們必須討論的問題。」此外，哈貝克呼籲歐盟委員會，能代表會員國與友好國家進行對話。

哈貝克也向美國喊話，希望美國在歐洲面臨能源危機之際，能夠提供更多支持，「當油價飆升時，美國聯繫我們，因此歐洲釋放石油儲備，換到天然氣價格上也應該要有這種互助的方式。」

歐盟在戰爭爆發後與美國聯手制裁俄羅斯，但歐洲相當依賴俄羅斯能源，因此被迫承擔能源、電力價格飆升的後遺症，哈貝克表示，歐盟應該集中市場力量，協調歐盟國家進行明智與同步的採購行動，確保彼此之間不會互相競價。

俄羅斯原先透過北溪管線將天然氣運送至歐洲，但北溪二號在戰爭爆發後就遲遲未通過審核程序，陷入停擺，俄羅斯也在9月初關閉北溪管道運作，這使得歐洲天然氣供應陷入危機，也更仰賴從國外進口天然氣。