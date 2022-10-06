民眾黨新竹市長參選人高虹安近來博士論文遭指抄襲，如今又被爆料讀北一女是靠特權關說，不過最終被高駁斥，而轉傳此消息的其一綠營側翼粉專《難攻大士》，背後持有者被起底是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻。對此，鄭運鵬6日強調，他不知道哥哥寫了什麼，哥哥也未參與輔選，不過兄弟倆都是獨立個體，希望大家尊重國人的言論自由。

近日有親綠粉專指控，因為高虹安母親是方濟中學教師，她便靠特權插班進入北一女就讀，還說高虹安考上師範大學時分數僅227分，不過隨即有網友指稱，高時常拿下全校第一，其母也只是普通教師沒有特權，並起底散布此消息的其一粉專持有者是鄭運鴻，還酸說「記得去問鄭運鵬，對於親哥哥造謠有什麼感想？」

高虹安對此批評，綠營側翼現在連自己的北一女學歷都要造謠，強調她國中是市長獎畢業，推甄考入北一女，結果謠言連鄭運鵬的親哥哥都在轉傳，直呼為什麼綠營連最基本的事實都要造謠抹黑，難道大家還要繼續容忍這種選舉文化？

對此，鄭運鵬上午赴電視節目專訪前接受媒體聯訪，他表示，自己的哥哥是名超過50歲的成年人，對很多事都有個人看法，且哥哥有工作在身並未協助輔選，他也未曾和對方討論政治，況且自己也不知道高虹安到底什麼事，「所以硬要扯到我親哥哥...其實包含競爭對手家人的私事我都沒有興趣。」

鄭運鵬強調，希望大家尊重每個國人的言論自由，他和哥哥本來就是獨立的個體，對方甚至比自己還要年長，且哥哥沒有投入輔選，他不知道哥哥寫了什麼，自己也對競爭對手的個人背景、家庭、家人狀況毫無興趣。