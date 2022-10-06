為避免不必要紛爭，在職場上最好要學會避嫌。一名男網友表示，他剛被調派到新部門工作4個月，女主管頻頻對他示好，除了在他報到首日就直接問是否單身、有沒有想換女友的曖昧問題，後續又不斷找他出門過夜旅遊，他都以要載同事回家委婉拒絕，怎料這次主管卻直接掏出2000元要那位同事自搭高鐵返家，讓他超級傻眼。

一名男網友日前在臉書社團《靠北女友2.0》分享，4個月前被調到新部門，上司變成一位女主管，而這位女主管在他報到首日就直接問他是否單身、有沒有想換女友，當下他聽到立刻表明已經有女朋友了，且兩人穩定交往3年，暫時沒有換女友的打算。

男網友表示，最近他跟女主管出差2個月，上周主管還找他去高雄玩2天，但他以「答應載同事回桃園」的理由婉拒了，怎料，這周主管就說要搭他的車去桃園，後來又提到想趁著雙十連假一起去南投玩3天，他本想用同樣的理由婉拒，但主管卻直接掏出2000元給要搭車的同事，讓對方自己坐高鐵回家，讓他不禁懷疑自己現在是被主管熱烈追求了嗎？不知道該不該再向主管表明他已經有女友了。

貼文引起網友討論，「沒吃到不罷休，主管就是霸氣」、「當然是要說啊！可能真的煞到你，既然有女友就趕快跟主管保持距離」、「阿姨我不想奮鬥了！」不過，也有網友懷疑說，如果原PO不是天菜等級的帥哥，那這肯定是幻想文，也太誇張了。