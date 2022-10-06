材料-KY(4763)9月合併營收為新台幣4.06億元，年增85%，第3季單季合併營收11.96億，創上市以來新高，主要由於3月初完成4,000噸絲束產能擴增，新產能貢獻營收，及眼鏡用塑料級醋片需求強勁，暨醋酐開始批量出貨。前9月營收為新台幣30.4億元，年增56%。

展望2022年第四季，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，材料-KY看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。今年度訂單皆已談妥，並有新的絲束產能擴增，加上去年第4季增加新的醋片產能，且醋酐已批量出貨，法人看好今年度營收有機會創上市來新高。

材料-KY今年第4季在台灣投資研發中心，研發可生物降解材料，以取代現有石化雞原料，降低碳足跡及碳排放，以適應未來世界碳中和的國際標準。二、因應絲束訂單之需求，擬再擴充絲束及醋片產能。另因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸長絲及三醋酸纖維產能，以增加多樣化產品。