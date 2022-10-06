工紙大廠榮成(1909)受中國大陸市場庫存調整影響，2022年9月營運續陷虧損，累計前三季營運由盈轉虧、稅前每股虧損0.14元，下探近24年同期低點。不過，隨著庫存調整告一段落，配合廢紙價格下滑、工紙報價回升，法人預期第四季營運可望谷底回升。

榮成公布2022年9月自結合併營收45.87億元，月增3.77％、年減11.09％，為近3月高點。惟營業虧損擴大至1.73億元，創歷年新低。不過，歸屬母公司稅前虧損2.06億元、稅前每股虧損0.16元，虧損幅度月減8.85％、自8月谷底略為好轉。

合計榮成前三季自結合併營收395.07億元、年減3％，仍創同期第三高，但營業虧損0.53億元，為1990年以來近32年來同期本業首見虧損。歸屬母公司稅前虧損1.77億元、稅前每股虧損0.14元，較去年同期顯著轉虧，為1998年以來近24年同期低點。

中國大陸封控防疫措施反覆，使內需消費及生產供應鏈受嚴重影響，加上聯準會升息壓抑通膨導致全球經濟成長降溫，同步影響外銷出口需求，中國大陸市場需求不振，使榮成7月以來單月營運陷入虧損，第三季營運疲弱拖累，前三季營運同步由盈轉虧。

由於庫存水位偏高，中國大陸造紙龍頭廠玖龍為7月底起罕見宣布密集停機計畫，山鷹、理文等同業同步跟進。不過，玖龍上周法說時透露停機計畫至10月下旬結束，近期亦陸續發出漲價令，顯示短期激進的「減產保價」措施，已加速市場狀況恢復進度。

隨著市場狀況逐步好轉、工紙報價回升，配合國際廢紙價格近期明顯拉回，有助降低營運成本壓力，法人預期榮成營運已於第三季落底，雖然旺季需求恐不若往年強勁，但第四季營運有望谷底回升。