民進黨新北市長參選人林佳龍近日大開社福支票，新北市長侯友宜選舉辦公室今舉行記者會痛批林猛提多項鉅額預算補助，絲毫不顧市庫財政負擔，日前監察院針對交通部花了1.5億元推「UMAJI」（你麻吉）App卻成效極差提出糾正，該App累計下載次數只有2.3萬次，平均下載一次就要花6500元納稅錢，認證林佳龍就是「沒規畫、亂撒幣」的「阿舍部長」。

侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰指出，林佳龍曾要國人「當個聰明用路人」，卻推出一個最笨的app，交通部2018年斥資8000萬元打造「UMAJI」1.0，希望解決國5塞車問題，但成效極差，2019年7月下架後，林佳龍又投入6900萬元推動2.0版，2020年3月貿然上線後，不到3個月就緊急下架，1.5億元的公帑，完全放水流。

「每下載1次要6500元」，陳柏翰表示，「UMAJI」App累計的下載次數只有2萬3000次，實際活躍人數更只有2千多人，開發費用遠遠高於一般App，2.0版上架後，更被民眾笑稱是山寨版的Google Map。2020年5月28日林佳龍在立法院備詢遭指成效低落後，隔天就將App下架，至今仍未重新上線。

陳柏翰指出，林佳龍曾在立法院坦承，這是個「失敗且須重新檢討的計畫」，原因為「誤信專家」，高達1.5億的公帑被白白浪費，卻只換來四個字的理由，到底是專家有問題，還是林佳龍有問題。

新北市議員陳偉杰表示，根據監察院的糾正文，林佳龍任內持續辦理 「UMAJI」 App第2期計畫，卻未依約促請廠商提送相關履約進度與工作項目，使App貿然上線為民眾所用，「已損及政府施政形象」，也未建立適當管控機制，「執行效能不彰，顯有怠失」。陳偉杰批評，林佳龍不僅沒善盡檢討、懲處廠商違約，還強推第2期app，顯見是個知錯不改、浪費公帑的行政首長。

侯選辦發言人吳亮賢指出，監察院糾正文中也提到，2018年國5車輛較前1年增加113萬輛次、搭乘公共運輸減少20萬人次，顯見國5通壅塞問題並未改善，有失該App推動目的，「與其花1.5億元開發一個沒用的App，還不如買107萬張北宜客運車票給民眾免費搭乘，還能照顧客運業者」。

吳亮賢說，林佳龍在台中市長曾與一人公司「哈利霍夫曼諮詢公司」簽訂海水採礦MOU，差點被詐騙1100億元；台中花博弊案虧損12億元；廢止BRT遭判賠952萬；這都證明林佳龍就是一個不懂為人民守住荷包的亂花錢「阿舍市長」，如今林佳龍在新北提出的多項政見，除了抄襲新北市現有政策，也被發現只是大撒幣卻沒有具體規畫，一個城市若有這樣的領導人，是全民不幸。