第六屆「玉山論壇」將於明天登場，今年主題訂為「振興、再定位與重啟連結」 (Revitalizing Reorienting and Reconnecting)，並邀請到帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps Jr.)、紐西蘭前副總理兼外長彼特斯(Winston Peters)及日本眾議員及「日華懇」會長古屋圭司也應邀來台在開幕式發表演說。

本屆論壇是新冠疫情爆發後，首度恢復以實體為主舉行，並同時開放線上與會。今年將有來自12國國際領袖親臨現場，包括我國南太洋島重要友邦帛琉；來自紐西蘭、澳洲、印度、印尼、菲律賓、馬來西亞等新南向政策目標國家的重要領袖；以及美國、日本、加拿大、歐洲等理念相近國家及區域之重要人士。多位國外駐台代表、專家學者以及公民社會代表也將共襄盛舉。另外， 本年度論壇也將歡迎印度專家代表團到來，並展開全新的高層級臺印度對話。

今年的玉山論壇上， 將更彰顯台澳之間四十多年之情誼。主辦單位邀請澳洲前外長畢紹普（Julie Bishop）將在午宴發表主題演說。接著，台亞基金會將發佈「台澳關係報告書」，邀請到澳洲墨爾本大學對亞 太區域發展研究甚深之學者一同探討台澳的關係發展進程與前景。