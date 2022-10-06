鏡電視近來爭議連環爆，國民黨立委鄭麗文昨（5日）再爆，鏡電視董監事與財務長9月22日回覆國家通訊傳播委員會（NCC）中直指，鏡電視至今與精鏡傳媒（鏡週刊）無法切割，連人資、財務系統都是共用，已違反當初NCC給照附帶條件要求，她要求NCC應盡速撤鏡電視執照，否則將告發瀆職。對此，鏡電視今發表5點聲明，表示「完全沒有共用情事」，期望各界停止政治操作，懇請主管機關盡速通過公司頻道上架申請。

鏡電視聲明：

1、近日媒體同業、部分民代對於本公司多有指教，加上內部文件資料遭到渲染扭曲，造成本公司信譽損害，其中引起涉法疑慮以及不當誤會部分，本公司自應向公眾說明澄清，避免爭議。

2、本公司人資、財務系統均由本公司自行向廠商採購建置，所有資料亦僅有本公司之人資、財務部門有獨立存取權限，完全沒有共用情事。

3、本公司機電、編播系統之運作，皆按附款內容營運，相關合作事項亦均以一般商業模式進行，絕無任何非常規交易或不當利益輸送情事。

4、依公司法第208條規定：「董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表公司。」董事長代表公司向主管機關回覆函詢事項，並就回覆內容負責，一切均依公司法相關規定辦理。

5、本公司全體同仁致力客觀多元的角度製播新聞內容，產製作品受新聞領域相關的各大獎項肯定，品質內容有目共睹，絕無偏頗。惟全體同仁的心血結晶，卻被外界泛政治化的不實謠言全盤否定，令人痛心。本公司再次呼籲，期望各界先進停止政治操作，並懇請主管機關盡速通過本公司頻道上架申請，本公司將繼續為新聞媒體從業環境盡心盡力，讓臺灣人多一個收視優質新聞頻道的選擇。