據中新網報導，海南省海口市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部6日通報，當日0-6時，海口市新增2例確診病例，均乘坐CZ6676航班於4日3時抵達海口美蘭國際機場，落地檢為陰性，均在社區篩查中發現。今天（10月6日）7時到22時，海口全市實行臨時性全域靜態管理。

10月5日以來，海口市累計報告確診病例4例。目前海口市已迅速組織流調排查、場所管控、消毒、人員轉運等工作，並已對相關人員實施管控。

海口市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部通告，自10月6日7時到22時，海口全市實行臨時性全域靜態管理。靜態管理區域內除核酸檢測、醫療救護、應急搶險、城市保供、垃圾處理、行政執法等工作人員外，全體市民非必要一律不外出、不開車、不聚集、不進入公共場所(公共區域)、不進入其他村(社區)和小區。除農貿市場、超市、藥店、醫院、餐飲類企業(只提供快遞外賣服務)等生活必需場所，在嚴格落實疫情防控措施前提下繼續營業，其他公共場所、門店暫停開放營業。公交車、計程車、網約車暫停營運。