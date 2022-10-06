美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，肯定其產品多元化優勢，看好儘管未納入天津飛騰，其2023年營收也有成長45%的實力，且世芯-KY的HPC(高速傳輸)在車用領域發展可期，未來甚至有機會打入特斯拉，故維持世芯-KY目標價1420元、評等加碼。

美系外資表示，有外媒指出，台灣經濟部正在調查世芯-KY對天津飛騰的業務，衝擊世芯-KY昨日股價大跌7%，對此，世芯-KY重訊澄清，表示經濟部近期未對其進行調查，並且不限制其與天津飛騰的業務。然而，在此消息傳出後，相信不論是世芯-KY還是台積電在未來和天津飛騰的合作上都會更加謹慎才是。

美系外資表示，世芯-KY業務具有多元化優勢，因此，儘管不納入天津飛騰，其2023年營收仍有機會挑戰成長45%，從積極面來看，世芯-KY的HPC在車用領域也有具體好消息，由於台積電為特斯拉供應鏈之一，故未來世芯-KY不排除也有機會可以打入特斯拉供應鏈。維持世芯-KY目標價1420元、評等加碼。