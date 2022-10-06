受惠於智慧製造及工業4.0趨勢帶旺數位手工具市場需求，且下半年進入傳統旺季，數泓科(6855)預估，今年下半年會比上半年及去年同期好，全年業績可望創下歷年新高，數泓科董事長游祥鎮表示，數位手工具市場商機龐大，數泓科市佔率還很小，成長空間很大，今天掛牌首日盤中股價上漲約20%。

數泓科為數位工具研發製造商，今天以每股76元上櫃掛牌，早盤股價一度上漲至91.3元，漲幅約20%。

智慧化和大數據的應用是現今各項產業的發展趨勢，市場調查機構Grandviewresearch今年4月推估，全球AI市場規模到2030年，將以38.1%的複合年增率成長；市場調查機構IDC則預估，至2026年全球AR/VR五年複合成長率將達38.5%，顯見智慧化加值應用潛力；而 數泓科透過累積14年的汽車、航太產業智能化資料庫大數據做加值應用，搭配影像辨識深度學習，可輔助維修時的專業判斷，讓依賴人力組裝維修零件的過程更加標準化、數據化。

數泓科總經理李明華指出，汽車系統的零件裝設，一個螺絲鎖得過鬆、過緊都可能造成安全事故，組裝和維修過程需要可靠、精準的數據輔助；醫材零件裝設固定的力道可能會影響患者的病況，醫療過程透過邊緣運算設備和AI判讀數據資料分析，應用在骨科手術和植牙手術，更需要數據化高精確度的工具校調。因此未來車用和輔助醫療的市場需求將提高，尤其電子數位工具的介入，例如多功能複合型手工具、數位化及智能化手工具、輕量化複合材料應用手工具、高精度手工具，都是前景可期的潛在市場。

此外，數泓科也規劃結合電動馬達和感應器的電動工具，利用感應器提高產品多樣化應用的附加價值，以及持續優化搭配AR辨識螺絲尺寸的人工智慧辨識視覺固鎖系統，可加強固鎖品質與效率，讓維修人員不用花時間尋找螺絲螺帽的尺寸規格，減少維修和找尋備料的時間。除了自有研發團隊外，數泓科更與學術單位、資策會、工研院機械所有相關合作研發計劃，以持續強化研發及產品競爭力。

數泓科今年上半年稅後盈餘為6104萬元，年增1.24倍，每股盈餘為3.18元，累計前8月合併營收為2.86億元，年增8.48%。

目前數泓科的ODM產品佔96%，4%為自有品牌產品，有46%的產品銷往北美，客戶群超過700家。

李明華指出，結合物聯網的服務概念，公司也將持續推出創新功能的高附加價值和技術服務，並提升自動化生產，提升生產效率並降低成本，使用友善環境的材料和技術，持續擴充全球產能。