新北市淡水1名陳姓老翁（65歲），本月4日接獲詐騙集團電話，對方謊稱「地檢署專員」的電話，稱他的帳戶涉及刑案，必須監管帳戶存款，要他去解除新臺幣1400餘萬元的定存，所幸在警方及銀行行員連續2日的勸阻之下，才保住了老翁上千萬的存款，並提醒家屬聲請「監護人宣告」，避免再次受騙。

警方表示，陳翁4日接獲詐騙電話後，立即到淡水中山路的銀行要解除1495萬元的定存，行員察覺異樣後，不斷耐心勸說，才打消了陳翁的念頭；不料，隔日詐騙集團持續對陳翁洗腦，因此陳翁再次到銀行要求解除定存，但這次行員勸說無效，立刻通知警方到場協助。

警方到場後發現陳翁有輕微失智的情況，並堅持要解除定存，稱要提領299萬給他口中所稱的地檢署「黃專員」，警方立刻透過警政系統通知其胞姊前來協助，並說明一切都是詐騙集團話術後，才成功阻止老翁提領。

警方也提醒陳翁的大姐，可向法院聲請「監護人宣告」，以避免日後再次遭到詐騙。警方再一次呼籲，檢警機關不會透過電話指示交付錢財，民眾若接到類似電話切勿輕信，亦可撥打165反詐騙專線諮詢或打110報案專線查證。