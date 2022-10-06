南投埔里109年8月發生一起詭異車禍，一名陳姓男子凌晨醉倒在路邊，一台大貨車司機倒車準備卸貨時誤將他當作一個大型黑色垃圾袋直接碾過，導致陳男重傷送醫不治，南投法院依過失致死罪判處王姓司機有期徒刑4個月，不予緩刑，可易科罰金12萬元。

這起意外發生在109年8月27日凌晨，事發當時王姓貨車司機正準備倒車到賣場卸貨，由於當時天色昏暗，王姓司機誤將陳男當成是黑色大垃圾袋，繼續倒車駛入，沒想到車輪壓過時，車身突然大力晃動，下車一看，才發現竟然是人，嚇得趕緊報警，陳男送醫搶救仍宣告不治。

據警方調查，58歲的陳男平時居無定所，經常在埔里的連鎖大賣場附近徘徊，甚至直接睡在大賣場前，不料當日醉倒路邊竟慘遭輾斃；肇事的王姓司機訊後被依過失致死罪嫌移送法辦。

據判決書指出，王姓司機於民國109年8月27日凌晨4時30分許，駕駛營業用大貨車，由南投縣埔里鎮信義路往東方向行駛，途經信義路1011號時，本應注意倒車時應注意車後狀況，而當時並無不能注意的情形，竟在沒有檢視車內倒車顯影並注意車後狀況的情況下，直接將車輛倒行進入大同一街，因而未注意陳男躺臥在大同一街道路上，即碾壓過陳男，致其受有全身多處鈍性傷、頭部外傷顱顏骨折、軀幹及肢骨多處骨折及撕除傷、創傷性休克而於送醫後死亡。

法官考量王姓司機沒有犯罪的前科紀錄，但疏未注意倒車時的車後狀況，遭成陳男傷重不治而身亡，王男雖然承認過失，並給付6萬1000元給被害人家屬，但未能與被害人家屬達成調解或和解，無法彌補被害人家屬的損害，法官認為王姓司機過失行為造成被害人死亡，所生的危害並非輕微，如果再予以緩刑的宣告，恐難達警惕的效果，因此判處王姓司機有期徒刑4個月，不予緩刑，可易科罰金12萬元。