「我最期待大安辦理的新移民同學會了，不只能讓我們見見老朋友，每次都還讓我們有很多的驚喜呢！」來參加活動的新移民難掩興奮神情地說著。

大安區公所為了讓新移民能增加情感交流，每年都特地辦理同學會，共聚歡樂時光。去年因為疫情取消，今年於111年10月6日(四)上午10點在大安區公所10樓禮堂辦理「新移民同學會-模擬投票暨防災宣導」，這是第8年邀請各方新移民好朋友齊聚一堂， 營造｢大安是娘家｣的氛圍。

北市大安區公所與臺北市選舉委員會一同辦理模擬投票，讓新移民提前感受投票當日氛圍。(大安區公所提供)

北市大安區公所與臺北市選舉委員會一同辦理模擬投票，讓新移民提前感受投票當日氛圍。(大安區公所提供)

今年11月26日正值地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決，所以大安區公所與臺北市選舉委員會一同辦理模擬投票，讓新移民提前感受投票當日氛圍，不論有無拿到我國身分證的新移民皆可體驗投票，活動中還有投票小學堂，向新移民宣導投票基本知識、選舉日期、種類及首次憲法修正案公民複決的內容，也讓新移民了解我國投票流程以及因應疫情而做的防疫措施。

來自菲律賓、緬甸和泰國的新移民穿著國服參加，讓現場頓時瀰漫著異國風情，明顯感受到新移民的活力四射及熱情。(大安區公所提供)

大安區公所教導大家抗震保命三步驟：趴下、掩護、穩住。平時防震準備越周全，真正遇到災害時才能應對與自救。(大安區公所提供)

又臺灣處於地震帶，今年918臺東地震餘震頻繁，進入地震活躍期，為使新移民在地震來臨時能加強自身保護能力，大安區公所教導大家抗震保命三步驟：趴下、掩護、穩住。平時防震準備越周全，真正遇到災害時才能應對與自救。

現場還有來自菲律賓、緬甸和泰國的新移民穿著國服參加，讓現場頓時瀰漫著異國風情，明顯感受到新移民的活力四射及熱情。活動結束前還邀請健身教練帶領新移民朋友們來一段活力健身操，讓大家增加增進活力提升免疫力。

大安區公所林明寬區長表示，大安每年舉辦的新移民同學會都推陳出新，不只讓新移民可以聯絡感情，更可以透過同學會的辦理宣導最新政令法規，或教導新移民正確的一些生活知識，達到寓教於樂的效果，落實本市新移民的照顧與輔導措施。