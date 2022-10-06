10月5日0時至16時，北京新增本土新冠感染者2例，均為隔離觀察人員。北京市疾控中心提醒，十一假期即將結束，進返京高峰即將到來，進返京人員要切實履行個人防疫責任，進返京後開展3天2檢，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，職工假期後返崗上班須持48小時核酸陰性證明。

北京市疾控中心通報，9月29日以來，北京市共發生京外輸入病例及關聯病例13例，4日通報的感染者9一家四口於10月1日從京外與他人一起拼車來京探親，抵京後2天內與家人出入菜市場、烤鴨店、劇院、火鍋店等多個人員密集的公共場所，未嚴格遵守抵京後7天內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所等防疫規定，造成疫情傳播風險。截至目前，4人中已有3人感染。

北京市疾控中心表示，進返京高峰即將到來，提醒進返京人員要切實履行個人防疫責任，出京旅行及自駕遊人員返京時要主動報備，選擇乘坐飛機、火車、長途客運等正規運營公共交通工具，配合掃碼測溫、查驗核酸陰性證明，全程規範佩戴口罩，減少與他人接觸，做好個人防護、核酸檢測及健康監測；在高速路服務區全程佩戴好口罩，注意個人衛生，與他人保持一米社交距離，非必要不在高速公路服務區內用；如途中出現涉疫風險，就地配合落實防疫措施，暫緩進返京。

進返京後要開展3天2檢，抵京24小時內完成一次核酸檢測，間隔24小時後、72小時內完成第二次核酸檢測，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。做好健康監測，出現發熱、乾咳等症狀，及時主動向社區報告，按規定就醫。各單位要切實履行主體責任，要求職工假期後返崗上班須持48小時核酸陰性證明，做好健康監測，出現疑似症狀要及時主動報告，暫緩返崗。