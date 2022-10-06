潘逸安老婆Vivian和「小糯米」合照。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安和老婆Vivian今天凌晨迎來家中第二個孩子，Vivian進產房僅費時4分鐘就自然產下2997公克頭好壯壯的男寶寶，夫妻倆開心將兒子小名喚作「小糯米」，和女兒米估湊成一對，Vivian這次臨產前宮縮指數破130，Vivian說：「可能我昨天跟糯米說，要他快點出來，他就聽話趕進度，這次比上次生米估還要痛，痛到我我全身發抖。」

潘逸安夫妻昨晚才在客廳討論寶寶何時才會出生，Vivian起身上個廁所，就在廁所中破水，她說：「上一胎還沒這麼明顯，但這次我可以感覺到肚子發出『啵』一聲，羊水就不停流出去。」連忙呼喚潘逸安，所幸有了上一次經驗，這回待產包都已經準備好，2人在晚上10點半出發到醫院。

2人到了醫院，撞上好日子，醫院裡面人山人海，Vivian此時已經痛到不行，潘逸安描述：「一般宮縮的壓力指數是在25-100之間，宮縮指數100，大多就是痛到不行的程度了，但Vivian已經破130，我看她全身都在發抖，超不捨的。」

等了一會兒，醫生趕緊來打減痛針，不料針才剛打完，Vivian就大喊：「要出來了，要出來了！」醫護人員連忙將她送進產房，4分鐘後，就生出小糯米，潘逸安笑說有夠快：「我才跟我媽通完電話，說要推進去了，我跟著進去，沒一下子寶寶就生出來了。」他心疼老婆受苦，又欣慰這麼快迎來孩子，老婆可以少痛一點，2人已經將家裡布置完畢，就等做完月子回家，正式邁向4口之家。